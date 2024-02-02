«Привязаны к столбам в степи и едят снег»: под Волгоградом хозяин обрек стадо коров умирать на морозе

В поселении Бубновское Волгоградской области посреди степи, прикованные к столбам, умирают коровы. На страшную смерть животных обрек хозяин. Один неравнодушный житель снял видео, которое распространилось в соцсетях. Теперь волонтеры требуют освободить несчастное стадо из плена. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации поселения, к делу уже подключились надзорные ведомства.
По словам селян, коровы вынуждены выживать в степи не первую неделю. Автор видео показал жуткие кадры содержания, от которого один бык уже умер. Его труп так и лежит в снегу.
— Вот один бык в степи стоит. Привязанный, бедолага. Такое содержание: снег, ветер и стоит корова, привязанная за колесо или столб, — возмущен мужчина. — Это называется «содержание животного» в зимний период! Вместо того, чтобы подготовить сено, проще привязать и ешь что хочешь, рой снег. Вдали еще одна корова, стоит сгорбатившись. Ни поесть, ничего. Дожди были ледяные, пурга. Бедная корова, как так можно? А дальше лежит дохлый бык, привязанный к столбу. Кошмар. Для чего держать, если не готовить корм? А там стоит теленок, месяцев семь.
Как оказалось, с хозяином стада уже разговаривали.
— Ранее мы проводили беседу с владельцем животных, но ситуация не изменилась. Мы передали информацию в Россельхознадзор и в ветстанцию. В этой ситуации разбираются специалисты, — уточнили в администрации Бубновского сельского поселения.
Отметим, что волгоградские зоозащитники очень активно подключились к этой теме. Все сошлись во мнении, что такое отношение к животным очень жестко.
«Бедные животные. Полное отсутствие ответственности и человечности», «Неужели не жалко? Что же за фермер-то такой?», «Существует уголовная ответственность за издевательство над животными» — пишут в комментариях.
Неравнодушные люди предложили привезти коровам сено, а некоторые вызвались забрать животных к себе. Однако сделать это без разрешения владельца они не могут — закон не позволяет.