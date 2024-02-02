«Привязаны к столбам в степи и едят снег»: под Волгоградом хозяин обрек стадо коров умирать на морозе

— Вот один бык в степи стоит. Привязанный, бедолага. Такое содержание: снег, ветер и стоит корова, привязанная за колесо или столб, — возмущен мужчина. — Это называется «содержание животного» в зимний период! Вместо того, чтобы подготовить сено, проще привязать и ешь что хочешь, рой снег. Вдали еще одна корова, стоит сгорбатившись. Ни поесть, ничего. Дожди были ледяные, пурга. Бедная корова, как так можно? А дальше лежит дохлый бык, привязанный к столбу. Кошмар. Для чего держать, если не готовить корм? А там стоит теленок, месяцев семь.