Во время жуткого пожара в колонии в Соликамске эвакуировался один человек

Один человек эвакуировался во время пожара в колонии № 9 в Соликамске, сообщили в региональном МЧС.
Как пояснили в ведомстве, человек вышел из здания самостоятельно, до прибытия первых подразделений пожарных.
«В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства и причина пожара», — сообщают в МЧС.
Напомним, пожар в подразделении ГУФСИН разгорелся днём 2 февраля. Площадь возгорания составила 1200 кв. м. Пострадавших нет. Пожар начался с сувенирного цеха.