KIA въехал в кафе под Петербургом через окно. Посетителей «спасли доли секунды»

Легковой автомобиль протаранил здание кафе во Всеволожском районе Ленобласти днем 2 февраля. Чудом под колеса не попали посетители.
Автомобиль врезался в окно кафе «Шаверлэнд» на улице Мира в поселке имени Морозова, сообщает читатель «Фонтанки» Дмитрий. Машина пробила стекло и раму и передней частью заскочила в помещение, сбив диван и столик и едва не наехав на людей. «Доли секунды спасли нас от травм», — рассказывает читатель.
В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что информация о ДТП в поселке имени Морозова поступила в полицию Всеволожска в 12:33. Автомобиль KIA въехал в кафе, расположенное в доме 7 по улице Мира. К счастью, обошлось без пострадавших. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.