KIA въехал в кафе под Петербургом через окно. Посетителей «спасли доли секунды»

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что информация о ДТП в поселке имени Морозова поступила в полицию Всеволожска в 12:33. Автомобиль KIA въехал в кафе, расположенное в доме 7 по улице Мира. К счастью, обошлось без пострадавших. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.