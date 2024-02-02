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В Ростове ущерб от пожара на рынке «Темерник» составил более 2 млн рублей

Собственник рынка «Темерник» рассказал о предварительной сумме ущерба от пожара 30 ноября.

Об этом он сообщил порталу donnews.ru. По словам владельца рынка Шамиля Карабашева ущерб от пожара по предварительным оценкам составил 2,145 млн рублей. Эта сумма включает в себя только стоимость уничтоженных огнем павильонов, а ущерб от утраченного товара считают предприниматели.

Карабашев собирается восстанавливать поврежденные павильоны после снятия ограничения от МЧС. Ожидает, что разрешат строительство уже в феврале.

Напомним, 30 ноября 2023 года около 20 часов вечера на рынке «Темерник» вспыхнул пожар. Его потушили только к шести утра 1 декабря. В общей сложности сгорело порядка 50 павильонов или порядка 3500 кв.метров рынка. Общая площадь рынка составляет 11 тысяч кв.метров.

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