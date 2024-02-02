В Ростове ущерб от пожара на рынке «Темерник» составил более 2 млн рублей

Об этом он сообщил порталу donnews.ru. По словам владельца рынка Шамиля Карабашева ущерб от пожара по предварительным оценкам составил 2,145 млн рублей. Эта сумма включает в себя только стоимость уничтоженных огнем павильонов, а ущерб от утраченного товара считают предприниматели.