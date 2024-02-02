В Ростове ущерб от пожара на рынке «Темерник» составил более 2 млн рублей

Об этом он сообщил порталу donnews.ru. По словам владельца рынка Шамиля Карабашева ущерб от пожара по предварительным оценкам составил 2,145 млн рублей. Эта сумма включает в себя только стоимость уничтоженных огнем павильонов, а ущерб от утраченного товара считают предприниматели.
Карабашев собирается восстанавливать поврежденные павильоны после снятия ограничения от МЧС. Ожидает, что разрешат строительство уже в феврале.
Напомним, 30 ноября 2023 года около 20 часов вечера на рынке «Темерник» вспыхнул пожар. Его потушили только к шести утра 1 декабря. В общей сложности сгорело порядка 50 павильонов или порядка 3500 кв.метров рынка. Общая площадь рынка составляет 11 тысяч кв.метров.