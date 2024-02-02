В Самарской школе мальчику старшеклассники травмировали позвоночник

Также пользователей волнует вопрос — накажут ли виноватых. Одни считают, что никому ничего за это не будет, другие указывают, что за все, что произошло в школе, будет нести ответственность школа, если это случилось в учебное время. Также приводится пример происшествия в одной из школ Безенчука. Там мальчик подставил подножку ребёнку, тот упал и сломал ногу, ни школа, ни родители не извинились, но прокуратура заставила их заплатить моральный ущерб.