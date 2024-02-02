В Самарской школе мальчику старшеклассники травмировали позвоночник

В Самарской школе мальчик получил травму позвоночника. Его на машине «скорой помощи» увезли в больницу.
«В школе № 78 сломали позвоночник мальчику, со слов очевидца, это сделали 3 старшеклассника», — сообщается в паблике «ЧП Самара», где также выложено видео как мальчика на носилках помещают в «скорую».
Обстоятельства и подробности случившегося не сообщаются.
Комментируя произошедшее, самарцы отмечают жестокость детей, желают школьнику скорейшего выздоровления, и надеются, у мальчика не перелом, а сильный ушиб, ведь диагноз можно поставить после обследования.
Также пользователей волнует вопрос — накажут ли виноватых. Одни считают, что никому ничего за это не будет, другие указывают, что за все, что произошло в школе, будет нести ответственность школа, если это случилось в учебное время. Также приводится пример происшествия в одной из школ Безенчука. Там мальчик подставил подножку ребёнку, тот упал и сломал ногу, ни школа, ни родители не извинились, но прокуратура заставила их заплатить моральный ущерб.
Происшествием в самарской школе уже занимаются правоохранители.
Доследственную проверку проводит следственный отдел Промышленного района Самары. В школу выехали следователи для проведения опроса свидетелей и очевидцев случившегося, а также осмотра места происшествия, для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в Следственном Управлении СКР по Самарской области.
Свою проверку проводит и прокуратура Промышленного района Самары. Надзорное ведомство устанавливает исполнения администрацией школы законодательства, предусматривающего обеспечение безопасности образовательного процесса. По результатам проверки районной прокуратурой будет решен вопрос о мерах реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц. Также прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, проводимой следственным органом.