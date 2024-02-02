Осужден иностранец, «заминировавший» аэропорт Астаны после ссоры с женой

«По вышеуказанному факту проведено досудебное расследование. В ходе следствия правонарушитель свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном. Он пояснил, что пошел на такой необдуманный шаг после семейной ссоры, когда его супруга решила улететь в Санкт-Петербург», — отметил начальник департамента Бакытжан Малыбаев.