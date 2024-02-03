Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке в Ангарске

Трагический пожар произошел в пятиэтажном доме в 271 квартале Ангарска вечером 2 февраля. Во время возгорания из дома самостоятельно эвакуировались девять человек. Кроме того, огнеборцы спасли еще четверых жильцов. В квартире, где случился пожар, нашли на полу кухни мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Информация по происшествию поступила на номер 101 в 19.09. На место оперативно прибыли два пожарных расчёта. Горела квартира на втором этаже, в подъезде наблюдалось слабое задымление. Как уточнили в МЧС, огонь распространился на площади 5 кв.метров. Квартира закопчена по всей площади.
Причиной пожара стала неосторожность при курении.