Мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке в Ангарске

Трагический пожар произошел в пятиэтажном доме в 271 квартале Ангарска вечером 2 февраля. Во время возгорания из дома самостоятельно эвакуировались девять человек. Кроме того, огнеборцы спасли еще четверых жильцов. В квартире, где случился пожар, нашли на полу кухни мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.