Новосибирского депутата Картавина Минюст признал иноагентом

Новосибирского депутата Антона Картавина Минюст признал иностранным агентом. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства накануне, 2 февраля.
— А. В. Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении Минюста.
Помимо депутата новосибирского горсовета, реестр иноагентов пополнили еще 5 человек.
Накануне вопросом о том, допустимо ли в муниципальном представительном органе власти наличие оппозиции, и в частности, Антона Картавина, задалась депутат горсовета Ирина Беспечная.
— Странно, что до сих пор в Новосибирске живут и работают люди, которые ставят интересы зарубежных кураторов выше Родины. Одним из депутатов нашего горсовета является Антон Картавин — соратник экс-депутата Сергея Бойко, который признан иностранным агентом, лишен мандата и давно покинул наш город. Работу в оппозиционной коалиции Картавин активно продолжает и сегодня. Допустимы ли подобные провокации в нынешнее время?, — написала парламентарий у себя в соцсетях.
Антон Картавин четыре года назад был избран депутатом горсовета Новосибирска по округу № 25. Позиционирует себя как независимый депутат и не входит ни в какие депутатские объединения.
Сам Картавин в своем ТГ-канале, комментируя ситуацию с признанием его иноагентом, написал, что будет оспаривать этот статус в суде и намерен продолжить решать проблемы своих избирателей.
— Статус будет оспорен в суде. Продолжу заниматься новосибирскими проблемами, как и делал до этого, — написал депутат.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.