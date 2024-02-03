Новосибирского депутата Картавина Минюст признал иноагентом

— Странно, что до сих пор в Новосибирске живут и работают люди, которые ставят интересы зарубежных кураторов выше Родины. Одним из депутатов нашего горсовета является Антон Картавин — соратник экс-депутата Сергея Бойко, который признан иностранным агентом, лишен мандата и давно покинул наш город. Работу в оппозиционной коалиции Картавин активно продолжает и сегодня. Допустимы ли подобные провокации в нынешнее время?, — написала парламентарий у себя в соцсетях.