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Новосибирского депутата Картавина Минюст признал иноагентом

Минюст признал новосибирского депутата Картавина иноагентом. Соответствующее решение было опубликовано на сайте ведомства 2 февраля.

Новосибирского депутата Антона Картавина Минюст признал иностранным агентом. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства накануне, 2 февраля.

— А. В. Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — говорится в сообщении Минюста.

Помимо депутата новосибирского горсовета, реестр иноагентов пополнили еще 5 человек.

Накануне вопросом о том, допустимо ли в муниципальном представительном органе власти наличие оппозиции, и в частности, Антона Картавина, задалась депутат горсовета Ирина Беспечная.

— Странно, что до сих пор в Новосибирске живут и работают люди, которые ставят интересы зарубежных кураторов выше Родины. Одним из депутатов нашего горсовета является Антон Картавин — соратник экс-депутата Сергея Бойко, который признан иностранным агентом, лишен мандата и давно покинул наш город. Работу в оппозиционной коалиции Картавин активно продолжает и сегодня. Допустимы ли подобные провокации в нынешнее время?, — написала парламентарий у себя в соцсетях.

Антон Картавин четыре года назад был избран депутатом горсовета Новосибирска по округу № 25. Позиционирует себя как независимый депутат и не входит ни в какие депутатские объединения.

Сам Картавин в своем ТГ-канале, комментируя ситуацию с признанием его иноагентом, написал, что будет оспаривать этот статус в суде и намерен продолжить решать проблемы своих избирателей.

— Статус будет оспорен в суде. Продолжу заниматься новосибирскими проблемами, как и делал до этого, — написал депутат.

Ранее «Прецедент» писал, что новосибирцы страдают от отсутствия освещения на Артиллерийской. В Новосибирске стало известно, какой перерасчет сделали горожанам после коммунальных аварий.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.