В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ

Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет.