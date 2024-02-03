В Волгограде потушили возгорание нефтепродуктов на НПЗ

ВОЛГОГРАД, 3 фев — РИА Новости. Возгорание нефтепродуктов на НПЗ в Красноармейском районе Волгограда полностью ликвидировано, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.
«7.55 полная ликвидация», — сообщили в ведомстве.
Как сообщало ранее ГУ МЧС, пожар произошел в Красноармейском районе Волгограда на площади 300 квадратных метров горели нефтепродукты, предварительно, погибших и пострадавших нет. По информации губернатора, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе после последствий падения дрона, жертв нет.