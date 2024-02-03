ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ

Князь Александр Ярославич Невский (1221−1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского.