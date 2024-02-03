ПЦУ исключила Александра Невского из числа святых, пишут украинские СМИ

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Синод раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) постановил «исключить» из церковного календаря день памяти святого князя Александра Невского, вместо него решили чествовать другого Александра, сообщает украинское агентство УНН.
«Исключить из Церковного календаря Православной Церкви Украины день памяти блгв. кн. Александра Новгородского (Невского), в схиме Алексия, 23 ноября», — приводит текст постановления синода ПЦУ агентство.
Отмечается, что вместо него 23 ноября в ПЦУ решили праздновать память Александра — первоначальника обители «Неусыпных», день памяти которого в церкви обычно отмечается 7 марта.
УНН назвало Александра Невского «образом российской пропаганды».
Князь Александр Ярославич Невский (1221−1263) в разное время имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии — великого князя Владимирского. Прозвище Невский он получил после победы над шведским войском в битве 15 июля 1240 года. Он одержал множество военных побед, а также прославился как политик и дипломат. В 1547 году Александр Невский был канонизирован в лике благоверного. В 2024 году исполняется 300 лет со дня перенесения в Санкт-Петербург из Владимира мощей святого благоверного князя Александра Невского.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств «антиукраинской деятельности».