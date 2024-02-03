Кассационный суд постановил открыть проран Суджукской лагуны в Новороссийске

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции принял решение отказать министерству природных ресурсов Кубани и постановил, что ведомство должно обеспечить свободную циркуляцию воды в Суджукской лагуне Новороссийска, то есть открыть и расширить проран на памятнике природы регионального значения до 30 метров и следить, чтобы его не засыпало морской галькой, сообщает «Ъ-Кубань» (18+).
Минприроды Краснодарского края оспаривало определение Краснодарского краевого суда, который ранее также принял решение, что минприроды обязано прорывать проран или проток на лгуне, являющийся коридором по водообмену с Черным морем и проходом для нереста морской рыбы. Проран постоянно затягивает морской галькой, из-за чего вода в лагуне зацветает, что негативно сказывается на биологических ресурсах. Местные жители вручную с помощью лопат открывали проран и требовали, чтобы за состоянием памятника природы следили ответственные службы.
В июле 2020 года Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор обратился в суд с требованием к минприроде региона обеспечить водообмен Суджукской лагуны. Суд согласился с доводами прокуратуры, но минприроды края получило отсрочку исполнения суда до 1 февраля 2025 года для оформления разрешений федеральных органов на использование тяжелой техники на водном объекте федерального значения.
Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура оспорила отсрочку. В решении четвертого кассационного суда говорится, что непринятие мер по прорытию прорана влечет за собой необратимые последствия для водных биологических ресурсов.