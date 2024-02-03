Кассационный суд постановил открыть проран Суджукской лагуны в Новороссийске

Минприроды Краснодарского края оспаривало определение Краснодарского краевого суда, который ранее также принял решение, что минприроды обязано прорывать проран или проток на лгуне, являющийся коридором по водообмену с Черным морем и проходом для нереста морской рыбы. Проран постоянно затягивает морской галькой, из-за чего вода в лагуне зацветает, что негативно сказывается на биологических ресурсах. Местные жители вручную с помощью лопат открывали проран и требовали, чтобы за состоянием памятника природы следили ответственные службы.