Школьник из Витебска направлял сообщения о минировании, он задержан

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Правоохранители задержали в Витебске 12-летнего школьника, который направлял ложные сообщения о минировании госорганизаций, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, подросток и ранее интересовался темой сваттинга. Через интернет он приобрел абонентский виртуальный номер иностранного государства, создал дополнительную учетную запись и с помощью специального программного обеспечения анонимно рассылал письма об угрозе на адреса государственных организаций Витебска, а также России.
В сообщениях о минировании объектов содержались требования эвакуации и перечислении денег.
За неделю семиклассник отправил не менее пяти ложных сообщений от имени «знакомого из четвертого класса», а также по заказам.
Подросток пояснил милиционерам, что таким образом он хотел отомстить своему обидчику из компьютерной игры.
Лжеминерам в Беларуси грозит серьезная ответственность. Статья 340 «Заведомо ложное сообщение об опасности» Уголовного кодекса предусматривает для лиц старше 14 лет до семи лет лишения свободы. В иных случаях ответственность несут родители.
Также законом предусмотрено возмещение средств, затраченных на реагирование по указанным фактам.
Уголовные дела возбуждаются по каждому такому случаю. В частности, в Беларуси в был прецедент, когда мужчина сообщил о минировании самолета, на который опаздывал. В итоге его осудили на три месяца ареста.