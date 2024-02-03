Власти Ирака сообщили о 16 погибших после авиаударов США

В ночь на 3 февраля Центральное командование вооруженных сил нанесло авиаудары по Сирии и Ираку, атака была направлена против более чем 85 целей. Утверждается, что удары наносились по позициям «Аль-Кудс» (военное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции) и проиранским формированиям. Поводом для атаки стал удар по базе на границе Иордании и Сирии, в результате которого трое американцев погибли и десятки пострадали. Президент США Джо Байден пообещал, что ответные действия продолжатся.