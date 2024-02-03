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Власти Ирака сообщили о 16 погибших после авиаударов США

В результате ночных авиаударов США в Ираке погибли 16 человек, еще 25 получили ранения. В числе погибших были мирные жители, сообщила канцелярия премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани. Он назвал нанесенные удары «новой агрессией против суверенитета Ирака», передает Reuters.
Источник: Reuters

Политик не подтвердил, что удары были предварительно скоординированы правительством Багдада с Вашингтоном, назвав эти утверждения «ложью». По мнению премьера Ирака, присутствие возглавляемой США военной коалиции в регионе «угрожает безопасности и стабильности в Ираке», а также стало причиной «оправдания вовлечения Ирака в региональные и международные конфликты».

В ночь на 3 февраля Центральное командование вооруженных сил нанесло авиаудары по Сирии и Ираку, атака была направлена против более чем 85 целей. Утверждается, что удары наносились по позициям «Аль-Кудс» (военное подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции) и проиранским формированиям. Поводом для атаки стал удар по базе на границе Иордании и Сирии, в результате которого трое американцев погибли и десятки пострадали. Президент США Джо Байден пообещал, что ответные действия продолжатся.

Лаура Кеффер