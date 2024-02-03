Курила в квартире: В Приднестровье в пожаре погибла пенсионерка

В комнате, на полу возле дивана, пожарные обнаружили женщину без сознания, с ожогами лица, рук и ног. Передали её сотрудникам скорой помощи. Тридцатиминутные реанимационные действия медиков не увенчались успехом. Бригада СМП зафиксировала смерть 69-летней бендерчанки.