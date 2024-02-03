Курила в квартире: В Приднестровье в пожаре погибла пенсионерка

На пульт дежурного СВПЧ-2 по охране Бендер поступило сообщение от жильцов девятиэтажного дома: из квартиры соседки валит густой дым. Всё произошло 2 февраля около 10 часов вечера, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.
На место прибыл один пожарный расчёт. Пожарные попали в квартиру, расположенную на первом этаже, через окно. Дверь была заперта изнутри.
На локализацию огня пожарным потребовалось 18 минут.
В комнате, на полу возле дивана, пожарные обнаружили женщину без сознания, с ожогами лица, рук и ног. Передали её сотрудникам скорой помощи. Тридцатиминутные реанимационные действия медиков не увенчались успехом. Бригада СМП зафиксировала смерть 69-летней бендерчанки.
Огнем уничтожен диван, обои, стены сильно закопчены. Кроме хозяйки квартиры, в пожаре погибли 4 домашние кошки.
Инспектор Госпожнадзора выяснил: пенсионерка жила одна. Со слов соседей, часто выпивала и курила в квартире.
Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении.