В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на фигуриста Дикиджи

В пресс-службе напомнили, что 2 февраля около 19:30 в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что в вагоне метрополитена неизвестный, ударив его по голове, потребовал уступить ему место, при этом угрожая ножом. Об этом инциденте Дикиджи рассказал также в своем Telegram-канале, полиция приняла от него заявление.