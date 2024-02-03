Узбекистан окажет помощь Кыргызстану в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека

ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. По поручению Шавката Мирзиёева Узбекистан окажет необходимое содействие Кыргызской Республике в связи с аварией на ТЭЦ Бишкека, сообщает МИД КР.
Об этом министр иностранных дел РУз Бахтиёр Саидов сообщил главе МИД КР Жээнбеку Кулубаеву в ходе состоявшегося телефонного разговора.
В частности, в качестве помощи узбекская сторона направила баллоны с сжиженным газом из Андижана в город Ош.
«В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана Ж. М. Кулубаев выразил искреннюю благодарность за готовность оказать братскую гуманитарную помощь», — говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, 2 февраля около 3.00 из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей и несоблюдения правил безопасности на ТЭЦ Бишкека произошел взрыв оборудования, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Пострадали пять человек, приостановлена подача теплоснабжения в жилые дома и на предприятия, государству причинен особо крупный ущерб.
По предварительным данным кабмина, причиной аварии стала совокупность нескольких факторов.
Возбуждено уголовное дело. Изначально сообщалось, что ЧП могло произойти в результате диверсии, однако позже стало известно, что признаков теракта и диверсии не выявлено.
По поручению президента Садыра Жапарова создана госкомиссия для изучения причин аварии на ТЭЦ. Из России прибыли специалисты, которые окажут помощь в установлении причин нештатной ситуации.
Как стало известно накануне, без горячей воды остались почти 2,5 тысячи многоквартирных домов — это около 60 тысяч квартир. В настоящее время в Бишкеке началось поэтапное подключение горячей воды.