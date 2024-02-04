Приморцы устроили пьяный дебош в самолёте, летевшем в Екатеринбург

Приморцы устроили пьяный дебош в самолёте «Уральских авиалиний». Об этом сообщает телеграм-канал «E1».
Инцидент случился на рейсе из Санкт-Петербурга в Екатеринбург накануне. Двое мужчин 30 и 22 лет в нетрезвом виде шумели весь полет, употребляли алкоголь и курили электронные сигареты.
При этом, как сообщается, что кабинный экипаж игнорировал просьбы других пассажиров успокоить мужчин. По словам очевидцев, напротив, бортпроводники даже подливали им алкоголь по требованию.
Пьяный дебош продолжился и после посадки. Приморцы устроили драку в автобусе, который вёз их от самолёта до здания аэропорта.
По факту инцидента уже начала проверку транспортная прокуратура. В её ходе будет дана оценка соблюдения перевозчиком законодательства о защите прав потребителей и правил воздушных перевозок.
Прокуратура также рассмотрит ситуацию с бездействием полицейских в аэропорту «Кольцово».