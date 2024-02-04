«Золотая» рыбалка: комсомольчане выловили калуги и осетра на 39 миллионов

По версии следствия, семеро жителей Комсомольска-на-Амуре начиная с июня 2021-го в течение года рыбачили на Амуре в Ульчском районе. За это время им удалось выловить одну особь калуги и 19 осетров. Из добытой рыбы комсомольчане изготовили более 125 килограмм икры. Напомним, что по Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна вылов осетровых запрещен. Впоследствии браконьеры хранили рыбу в своих гаражах в Комсомольске-на-Амуре. Продать ее они планировали позднее.