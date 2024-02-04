«Золотая» рыбалка: комсомольчане выловили калуги и осетра на 39 миллионов

Прокуратура Хабаровского края сообщила о передаче в суд уголовного дела о незаконном обороте рыбы. Браконьеры причинили ущерб государству на сумму свыше 39 миллионов рублей.
По версии следствия, семеро жителей Комсомольска-на-Амуре начиная с июня 2021-го в течение года рыбачили на Амуре в Ульчском районе. За это время им удалось выловить одну особь калуги и 19 осетров. Из добытой рыбы комсомольчане изготовили более 125 килограмм икры. Напомним, что по Правилам рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна вылов осетровых запрещен. Впоследствии браконьеры хранили рыбу в своих гаражах в Комсомольске-на-Амуре. Продать ее они планировали позднее.
Однако, реализовать замысел преступникам не удалось. Оперативники управления ФСБ по Хабаровскому краю выявили и пресекли эти попытки. Стало известно, что один из соучастников предупреждал подельников о передвижениях сотрудников правоохранительных органов. А другой участник группы, кроме того, привлек к преступной деятельности своего семнадцатилетнего сына.
В результате шестерых участников группы обвиняют по статье «Незаконный оборот ценных водных биоресурсов», а одного будут судить за пособничество. Браконьер, сын которого участвовал в преступлении, получит, в том числе, обвинение по статье «Вовлечение несовершеннолетнего».
Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре.