Под Пермью на пожаре вспыхнули молнии из-за разорванной раскалённой ЛЭП

Молнии вспыхнули на пожаре под Пермью в СНТ «Газовик» из-за раскалённой разорванной линии электропередач (ЛЭП) 3 февраля.
О происшествии, случившемся в СНТ, которое находится по пути в сторону горнолыжного комплекса «Жебреи», рассказали очевидцы, которые стали свидетелями пожара и едва не погибли.
«Пожар на 110 Киловольт в сторону Жебреев, СНТ Газовик. ЛЭП порвался от температуры, а в этом ЛЭПе 110.000 вольт! Ближе бы были — нас не нашли бы», — сообщили очевидцы.
Местные жители опубликовали видео пожара. На кадрах видно, как раскалённый провод ЛЭП вспыхнул, над домом появились вспышки и молнии.
В МЧС по Пермскому краю сайту perm.aif.ru подтвердили факт пожара, на котором работали 29 огнеборцев и 8 единиц техники. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 00:10.
«По прибытии первых пожарных подразделений происходило горение дома, бани, пристроя и веранды. Площадь пожара составила 96 метров квадратных», — рассказали perm.aif.ru в МЧС по Пермскому краю.
Из горящего дома успели эвакуироваться жильцы — четверо взрослых и ребёнок. В 02:05 пожарные ликвидировали огонь.
«Предварительная причина пожара — отсутствие или несоответствие размеров разделки перекрытия здания (сооружения) от дымовой трубы», — рассказали в региональном МЧС.