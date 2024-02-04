В Пермском крае опрокинулся снегоход и насмерть раздавил его водителя

«Предварительно установлено, что на 1 км водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал слева по ходу движения с последующим опрокидыванием снегохода. В результате автоаварии водитель транспортного средства погиб на месте происшествия», — пояснили «Комсомолке» в Госавтоинспекции Пермского края.