В Пермском крае опрокинулся снегоход и насмерть раздавил его водителя

Любое средство передвижение является источником повышенной опасности, чтобы предотвратить беду могут элементарные правила дорожного, соблюдение скоростного режима в соответствии с погодой и временем суток.
Большая трагедия произошла ночью 4 февраля в Оханском округе. По сообщению краевой Госавтоинспекции около 03:21 по автодороге Дыбки-Оханск-Першино двигался снегоход «Арктик Кэт» под управлением мужчины 1961 года рождения.
«Предварительно установлено, что на 1 км водитель не справился с управлением и допустил наезд на снежный вал слева по ходу движения с последующим опрокидыванием снегохода. В результате автоаварии водитель транспортного средства погиб на месте происшествия», — пояснили «Комсомолке» в Госавтоинспекции Пермского края.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.