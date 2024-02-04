Военного засудили за пощечины рядовым в Актобе

Резонансное дело рассматривал военный суд Актюбинского гарнизона. Из фабулы уголовного дела следует, что обвиняемый бил рядовых срочной службы по лицу, ему вменяется несколько эпизодов обвинения. В одном случае он зашел в столовую и застал там двоих рядовых срочной службы, которые заступили в наряд и убирали столы после завтрака. Он выразил недовольство тем, что для него завтрак не приготовили, и ударил одного солдата-срочника ладонью по лицу. После этого приказал приготовить ему завтрак и ушел. В другом случае он заставил рядового передвигаться по расположению отделения ползком. Поводом к такому наказанию послужило то, что якобы рядовой сильно закрыл дверь его кабинета. А еще обвиняемый как-то застал в умывальной комнате после отбоя нескольких рядовых, они там подстригали волосы. В наказание за это он отвесил три пощечины одному срочнику и ударил еще двоих.