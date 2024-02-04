Водители пострадали в двух массовых ДТП в Волгограде

Сразу два массовых ДТП случились на дорогах Волгограда в субботу, 3 февраля. В Советском районе столкнулись «Шкода Октавиа», «Рено Сандеро» и «Омода С5». В Дзержинском на улице Полоненко ударно «поцеловались» «Лада Ларгус», «Киа Рио» и «Лада Калина». В результате двойных аварий в больницу попали два водителя, сообщили в региональном главке МВД.