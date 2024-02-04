Водители пострадали в двух массовых ДТП в Волгограде

Сразу два массовых ДТП случились на дорогах Волгограда в субботу, 3 февраля. В Советском районе столкнулись «Шкода Октавиа», «Рено Сандеро» и «Омода С5». В Дзержинском на улице Полоненко ударно «поцеловались» «Лада Ларгус», «Киа Рио» и «Лада Калина». В результате двойных аварий в больницу попали два водителя, сообщили в региональном главке МВД.
— В результате ДТП водитель автомашины «Шкода Октавиа» и 49-летняя водитель автомашины «Лада Калина» доставлены в медучреждение, — рассказали в ведомстве.
В Советском районе ДТП произошло в 11.25. 43-летний водитель «Шкоды Октавиа» вылетел на встречку на улице Стрельникова. Там иномарка столкнулась с «Рено Сандеро», после опрокинулась и врезалась в «Омода С5».
В Дзержинском районе массовое ДТП на Ангарском произошло в 13.40. 28-летний водитель «Лада Ларгус» врезался в едущую впереди «Киа Рио», от удара отечественную легковушку выбросило на встречную полосу, где она влетела в «Лада Калина». По предварительным данным, водитель не выдержал безопасную дистанцию.