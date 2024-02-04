Пожар в жилом доме в Усть-Илимске локализовали на 700 кв.метрах

Напомним, пожар произошел в двухэтажном деревянном многоквартирном доме на улице Профсоюзной в Усть-Илимске 4 февраля. Во время происшествия из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек. Ещё двоих спасли прибывшие пожарные: мужчина и женщина получили травмы и были госпитализированы. Добавим, что местные власти предоставили автобус для обогрева жильцов дома, а также помещения в детском лагере «Лосёнок» для размещения нуждающихся. В настоящее время все пострадавшие приняли решение о размещении у родственников.