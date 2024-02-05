Пожар произошел в районе цирка в Иркутске

Напомним, что в МЧС рассказали подробности пожара в квартире пятиэтажного дома на улице Помяловского в Иркутске. До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек. К месту происшествия прибыли шесть единиц техники. Пожарные вскрыли запертую изнутри дверь и вынесли пострадавшего 64-летнего мужчину, его госпитализировали. Также в квартире находился еще один мужчина, его спасли по пожарной лестнице, от госпитализации он отказался.