В Башкирии заживо сгорели корова и четыре теленка

Частный деревянный сарай на площади 84 квадратных метра загорелся в восьмом часу утра. Открытое горение ликвидировано пожарными через 31 минуту после прибытия на место.
«К сожалению, погибли пять голов крупного рогатого скота. Причина пожара устанавливается», — добавили в МЧС.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в одном из пожарных частей Башкирии приютили котёнка.
Котёнок пришел в пожарную часть в селе Узытамак в Чишминском районе несколько месяцев назад. Спасатели накормили его и дали кличку «Дымок».
«Кот стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, а главное, важной и неотъемлемой частью службы, — сообщил в своем телеграм-канале и. о. председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. — Он не пропускает утренних построений личного состава, провожает караулы со смены, а самое главное — радостно встречает их с пожаров, составляя им дружную компанию. Во время выезда пожарной машины Дымок убегает в свой уголок. И выходит оттуда, как только в части становится спокойно. К требованиям по охране труда, так сказать, приучен».