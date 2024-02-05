В Башкирии заживо сгорели корова и четыре теленка

«Кот стал настоящим другом и талисманом для пожарного подразделения, а главное, важной и неотъемлемой частью службы, — сообщил в своем телеграм-канале и. о. председателя госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. — Он не пропускает утренних построений личного состава, провожает караулы со смены, а самое главное — радостно встречает их с пожаров, составляя им дружную компанию. Во время выезда пожарной машины Дымок убегает в свой уголок. И выходит оттуда, как только в части становится спокойно. К требованиям по охране труда, так сказать, приучен».