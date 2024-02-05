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ВС Башкирии изменил приговор заместителю главы администрации Туймазов

Верховный суд Башкирии изменил приговор заместителю главы администрации Туймазов по общим вопросам Рафису Шангарееву, увеличив ему штраф на 10 тыс. руб. — до 70 тыс. руб.

В ноябре 2023 года Туймазинский межрайонный суд признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) за выдачу двум семьям с детьми-инвалидами некачественного жилья. Как сообщил «Ъ-Уфа» один из пострадавших Марат Закиров, он намерен обжаловать приговор в кассации, поскольку считает его слишком мягким.

По версии следствия, в 2020 году Рафис Шангареев, будучи председателем межведомственной комиссии, поручил секретарю подписать у отсутствовавших членов комиссии акты обследования и заключения о признании двух квартир ненадлежащего качества годными для проживания. От действий чиновника пострадали два ребенка-инвалида, чьи семьи по договору соцнайма получили некачественное жилье.

Чиновник признал вину. По инициативе СКР районная администрация закупила благоустроенные квартиры и согласовала их передачу пострадавшим семьям.

СК