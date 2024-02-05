ВС Башкирии изменил приговор заместителю главы администрации Туймазов

В ноябре 2023 года Туймазинский межрайонный суд признал чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ) за выдачу двум семьям с детьми-инвалидами некачественного жилья. Как сообщил «Ъ-Уфа» один из пострадавших Марат Закиров, он намерен обжаловать приговор в кассации, поскольку считает его слишком мягким.



По версии следствия, в 2020 году Рафис Шангареев, будучи председателем межведомственной комиссии, поручил секретарю подписать у отсутствовавших членов комиссии акты обследования и заключения о признании двух квартир ненадлежащего качества годными для проживания. От действий чиновника пострадали два ребенка-инвалида, чьи семьи по договору соцнайма получили некачественное жилье.



Чиновник признал вину. По инициативе СКР районная администрация закупила благоустроенные квартиры и согласовала их передачу пострадавшим семьям.