Полиция усилила контроль на дорогах Казахстана

«Республиканская операция “Безопасная дорога” стартовала в Казахстане. Цель — повышение уровня обеспечения дорожной безопасности, профилактика дорожно-транспортных происшествий, укрепление принципа “нулевой терпимости” к любым нарушениям ПДД. Патрульная полиция с сегодняшнего дня перешла на усиленный вариант несения службы», — говорится в сообщении в понедельник.
По данным МВД, увеличена плотность нарядов на дорогах.
«Ежедневно дорожную безопасность во время операции обеспечивают свыше 7 тыс. патрульных полицейских, в том числе порядка 1,5 тыс. — на загородных автодорогах», — сказано в сообщении.
Как отмечается, уделено особое внимание пользованию ремнями безопасности, детскими удерживающими устройствами, использованию мобильных телефонов при управлении автотранспортом, соблюдению правил проезда пешеходных переходов и другим.
«Пользуясь случаем, просим участников дорожного движения строго соблюдать требования ПДД, в период ухудшения погодных условий быть особенно дисциплинированными и не выезжать за пределы населенных пунктов», — отметили в МВД.
Мероприятие продлится до 29 февраля.