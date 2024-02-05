В Самарской области фура снесла капот ВАЗ-2109, пострадали два человека

По информации ГУ МВД России по Самарской области, 39-летняя женщина, находившаяся за рулём легковой машины ВАЗ-21093, следуя по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Пензы, в условиях снегопада не справилась с управлением, и на 901 километре трассы выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с седельным тягачом ДАФ с полуприцепом «Шмитц».