В Самарской области фура снесла капот ВАЗ-2109, пострадали два человека

В воскресенье, 4 февраля в 09:00, в Сызранском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с фурой, в результате которого пострадали два человека.
По информации ГУ МВД России по Самарской области, 39-летняя женщина, находившаяся за рулём легковой машины ВАЗ-21093, следуя по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Пензы, в условиях снегопада не справилась с управлением, и на 901 километре трассы выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с седельным тягачом ДАФ с полуприцепом «Шмитц».
Фура снесла капот «девятки» и вылетела с проезжей части в кювет.
На место автомобильной аварии был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 Октябрьска на пожарной машине, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.
В ДТП женщина-водитель легковушки и её 46-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавших в аварии автомобилистку и мужчину на машине «скорой помощи» доставили в больницу и госпитализировали.
Всего 4 февраля в Самарской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек, выявлено 431 нарушений ПДД РФ, в том числе 14 нарушений при перевозке детей, 28 водителей с признаками опьянения, 12 пьяных водителей задержано.