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В Самарской области фура снесла капот ВАЗ-2109, пострадали два человека

Управлявшая "девяткой женщина и её пассажир мужчина госпитализированы.
Источник: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС Самарской области

В воскресенье, 4 февраля в 09:00, в Сызранском районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с фурой, в результате которого пострадали два человека.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, 39-летняя женщина, находившаяся за рулём легковой машины ВАЗ-21093, следуя по автодороге М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Пензы, в условиях снегопада не справилась с управлением, и на 901 километре трассы выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с седельным тягачом ДАФ с полуприцепом «Шмитц».

Фура снесла капот «девятки» и вылетела с проезжей части в кювет.

На место автомобильной аварии был направлен расчет пожарно-спасательной части № 106 пожарно-спасательного отряда № 37 Октябрьска на пожарной машине, сообщили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

В ДТП женщина-водитель легковушки и её 46-летний пассажир получили телесные повреждения. Пострадавших в аварии автомобилистку и мужчину на машине «скорой помощи» доставили в больницу и госпитализировали.

Всего 4 февраля в Самарской области зарегистрировано четыре ДТП, в которых пострадали шесть человек, выявлено 431 нарушений ПДД РФ, в том числе 14 нарушений при перевозке детей, 28 водителей с признаками опьянения, 12 пьяных водителей задержано.