Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

«Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики, полковник Алексей Александрович Потелещенко», — говорится в публикации.
Потелещенко возглавлял ведомство с сентября 2023 года, ранее он руководил пожарно-спасательным отрядом МЧС России по ЛНР. После начала конфликта в Донбассе служил в Народной милиции.
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американского РСЗО HIMARS.
Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Личисанск.