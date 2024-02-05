В Уфе мужчина бросил свою собаку на вокзале

2 февраля вечером пассажир поезда № 3732 сообщением Тюмень — Махачкала оставил продавцу сувенирного киоска на вокзале в Уфе стаффордширского терьера в наморднике и на поводке. Сам мужчина уехал на поезде. Женщина-продавец рассказала, что мужчина спросил: «Не нужна ли кому-нибудь собака», а услышав отрицательный ответ, сообщил, что он ее оставляет и ушел, вручив в руки растерявшемуся продавцу поводок.