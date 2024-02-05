В Уфе мужчина бросил свою собаку на вокзале

2 февраля вечером пассажир поезда № 3732 сообщением Тюмень — Махачкала оставил продавцу сувенирного киоска на вокзале в Уфе стаффордширского терьера в наморднике и на поводке. Сам мужчина уехал на поезде. Женщина-продавец рассказала, что мужчина спросил: «Не нужна ли кому-нибудь собака», а услышав отрицательный ответ, сообщил, что он ее оставляет и ушел, вручив в руки растерявшемуся продавцу поводок.
Сотрудники ЛУ МВД России на транспорте забрали животное в комнату полиции. Связавшись с пассажиром, транспортные полицейские выяснили номера телефонов родственников, позвонили им и попросили забрать брошенное животное. Сам хозяин пояснил, что бросил собаку, потому что ее бы не пустили в вагон.
Ближе к полуночи за собакой по кличке Булка приехали хозяева, которые поблагодарили транспортных полицейских за внимательное отношение к питомцу.
Отдел дознания Уфимского ЛУ МВД России на транспорте проводит проверку. В результате будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение.