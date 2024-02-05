Нападение на детей в Астане прокомментировали в МВД

Казахстанцев возмутил факт нападения мужчины на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны. Журналисты поинтересовались у заместителя министра внутренних дел, какова ситуация на сегодня.
«Возбудили дело, он будет привлечен к ответственности. В рамках уголовного дела будет установлено (как он себя чувствовал в этот момент — ред.)», — заявил в ответ Игорь Лепеха.
По его словам, факты нападения на водителя скорой в Караганде, и случай нападения в Астане не говорит о том, что в Казахстане растет уровень таких преступлений.
4 февраля в Сеть попало видео. На кадрах видно, как мужчина напал на троих детей в одном из жилых комплексов Астаны.