Избивали на глазах у детей: в Самаре мужчины накинулись на таксиста

В Самаре трое мужчин накинулись с кулаками на водителя такси прямо на глазах у детей. Мужчины жестоко избили водителя и ушли по своим делам, пострадавший сам вызвал скорую и позвонил в полицию. Подробности произошедшего узнала корреспондент «КП-Самара».
Не туда приехал
Житель Самары Виктор работает в такси уже около 12 лет. Отправляясь на заказ по детскому тарифу на улицу Талабаева в ночь с воскресенья на понедельник, с 4 на 5 февраля, он даже и подумать не мог, что станет жертвой массового избиения.
— Ничего не предвещало беды. Смотрю, клиенты идут: папа, мама и ребенок. Немного пьяненькие. Когда они подошли ближе, то сразу же началась перебранка, — вспоминает пострадавший.
По словам водителя, причиной для возмущения клиента стало то, что таксист якобы встал не у того подъезда. При этом, уверяет водитель, в приложении было указано, что пассажиров следует забрать у второго подъезда.
— Пассажир вел себя грубо, стал говорить, что я халдей, что обязан их везти. И если его жена и ребенок пристегнулись, то он отказался пристегиваться, — рассказал Виктор.
Водителя не устроило подобное поведение клиента. Он предложил разрешить ситуацию просто: выйти из машины, отменить заказ и написать в службу поддержки, чтобы недовольным пассажирам вернули денежные средства. Но семья от такого предложения отказалась. Вместо этого горе-пассажир позвал своих друзей, для разрешения ситуации иными методами.
Избили и ушли
Виктор прихватил с собой газовый баллончик, однако воспользоваться им не получилось: таксиста обступили трое мужчин. Со стороны за всем наблюдали две женщины и два ребенка (еще одна мама с ребенком перед дракой вышла из подъезда).
Первым ударил отец семейства. Один из троицы — самый молодой — хотел было урезонить своего приятеля, но передумал. Третий первое время просто наблюдал за происходящим. Он так и остался в стороне, пока приятели избивали таксиста.
Полиция проводит проверку
Когда все закончилось, мужчины ушли, а Виктор добрался до машины, отъехал на безопасное расстояние и сам вызвал скорую помощь и полицию. По словам пострадавшего, они приехали в течение 10−15 минут. К этому времени зачинщик конфликта вызвал новое такси и уехал с места происшествия.
После случившегося Виктор написал заявление в полицию о массовом избиении. Потасовка была записана на камеру. По словам потерпевшего, он целенаправленно во время конфликта вышел на место, куда падал свет фар, чтобы на записи можно было разглядеть лица нападавших.
В ГУ МВД по региону корреспонденту «КП-Самара» сообщили, что сейчас по заявлению потерпевшего проводится проверка.