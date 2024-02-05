Избивали на глазах у детей: в Самаре мужчины накинулись на таксиста

Житель Самары Виктор работает в такси уже около 12 лет. Отправляясь на заказ по детскому тарифу на улицу Талабаева в ночь с воскресенья на понедельник, с 4 на 5 февраля, он даже и подумать не мог, что станет жертвой массового избиения.