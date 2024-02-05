В Новосибирске на Никитина горела заброшка

«Полыхает знатно», — сообщила подписчица Telegram-канала АСТ-54 Black.
Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило в 19:36. Через несколько минут спасатели прибыли на место и приступили к тушению.
По данным пресс-службы областного ГУ МЧС, горел второй этаж и крыша пустующего здания. Предварительно, пострадавших и погибших нет.
Ранее мы рассказывали, что за прошедшую неделю — с 29 января по 4 февраля — в Новосибирской области произошло 58 пожаров. Погибли три человека, один травмирован пять человек были спасены силами личного состава МЧС России.