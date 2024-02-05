Девушка попала под колеса электромобиля в центре Минска

МИНСК, 5 фев — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие с участием электромобиля произошло сегодня на одной из центральных улиц столицы, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Там уточнили, что ДТП случилось около семи часов вечера.
«34-летний водитель электромобиля “BYD”, двигаясь по проспекту Победителей в направлении улицы Немига, вблизи дома № 3 совершил наезд на 22-летнюю девушку», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Там подчеркивается, что пешеход пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
«В результате инцидента девушка с травмами доставлена в учреждение здравоохранения», — проинформировали в столичной ГАИ.
В связи с произошедшим Госавтоинспекция в очередной раз напомнила водителям, что при приближении к пешеходным переходам им следует быть предельно внимательными и двигаться с той скоростью, которая позволяет в случае необходимости уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.
А пешеходам, добавили в ГАИ, перед тем, как пересекать дорогу, нужно убедиться, что выход на проезжую часть не представляет опасности.