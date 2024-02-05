Девушка попала под колеса электромобиля в центре Минска

В связи с произошедшим Госавтоинспекция в очередной раз напомнила водителям, что при приближении к пешеходным переходам им следует быть предельно внимательными и двигаться с той скоростью, которая позволяет в случае необходимости уступить дорогу уязвимым участникам дорожного движения.