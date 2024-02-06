Во Владивостоке сгорел производственный цех на Фанзаводе

Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание двухэтажного здания во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia. Подробности происшествия озвучили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о возгорании поступило ранним утром — пожар вспыхнул в двухэтажном здании производственного цена на Фанзаводе. В считанные минуты на месте работали огнеборцы.
Когда брандмейстеры прибыли к месту ЧП, огонь уже полностью охватил цех. В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что пламя уничтожило 250 кв.м. здания.
«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара».