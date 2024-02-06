24 млн рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня

24 млн рублей похитили аферисты у 45 жителей Иркутской области за три дня. Недавно в полицию обратился работник одного из промышленных предприятий Иркутска. С его слов, он получил сообщение от руководителя с информацией о том, что с ним свяжется сотрудник правоохранительных действий по поводу мошенников. Об этом сообщают в ГУ МВД России по Приангарью.
— Через несколько минут, действительно, позвонил неизвестный человек, который предупредил о служащих банка. Он рассказал, что от имени заявителя были оформлены займы и открыты счета в нескольких кредитно-финансовых учреждениях. Чтобы поймать преступников, по словам лжеработника банка, нужно было оформить кредит и перевести средства на специальный счет. Сибиряк не понял, что с ним связались мошенники. Он потерял один миллион 950 тысяч рублей, — говорят в МВД.
Обращались к полицейским и другие. Например, 47-летний вахтовик из Приморского края решил дополнительно подзаработать. В интернете он наткнулся на объявление перешел по ссылки, заполнил анкету, после чего с ним связались мошенники. На протяжении 13 дней мужчина оформлял кредиты и переводил деньги на указанные реквизиты. Так он потерял два миллиона рублей.