24 млн рублей похитили мошенники у жителей Иркутской области за три дня

— Через несколько минут, действительно, позвонил неизвестный человек, который предупредил о служащих банка. Он рассказал, что от имени заявителя были оформлены займы и открыты счета в нескольких кредитно-финансовых учреждениях. Чтобы поймать преступников, по словам лжеработника банка, нужно было оформить кредит и перевести средства на специальный счет. Сибиряк не понял, что с ним связались мошенники. Он потерял один миллион 950 тысяч рублей, — говорят в МВД.