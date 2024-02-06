В Приморье мигрант изнасиловал и ограбил девушку

«В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местной жительницы о совершении в отношении нее тяжкого преступления. Неизвестный, совершив насильственные действия сексуального характера, открыто похитил мобильный телефон и денежные средства потерпевшей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого были установлены. 25-летний мужчина задержан и дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».
Как передает Следственный комитет России, с подозреваемым проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Расследование дела находится на контроле главы СК Александра Бастрыкина.
Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Владивостока стали свидетелями того, как иностранец приставал к малолетним детям в одном из районов города. По словам очевидцев, мужчина отвел одного из детей в сторону, где долго с ним о чем-то говорил и даже предлагал деньги.