В Приморье мигрант изнасиловал и ограбил девушку

Ранее «ФедералПресс» писал, что жители Владивостока стали свидетелями того, как иностранец приставал к малолетним детям в одном из районов города. По словам очевидцев, мужчина отвел одного из детей в сторону, где долго с ним о чем-то говорил и даже предлагал деньги.