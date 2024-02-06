Четверо «инвесторов» из Комсомольска-на-Амуре стали жертвами мошенников

— Большинство информации мошенники берут с сервисов и ресурсов, на которых российские пользователи самостоятельно оставляют различные конфиденциальные сведения о себе. Злоумышленники анализируют место работы потенциальной жертвы, текущее предполагаемое материальное положение, оценивают, на какую сумму человеку могут дать кредит и какими средствами он на данный момент располагает, — отметили специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Далее преступникам остается лишь выбрать подходящий сценарий обмана. Граждан в возрасте около 40 лет чаще всего «ловят» на желании быстро заработать и предлагают им поучаствовать в инвестиционном проекте. Более молодому населению сообщают о выигрыше супер-приза. В этих и многих других аферах человек лишается личных сбережений, а в дальнейшем вынужден выплачивать крупный кредит, который взял под давлением преступников.