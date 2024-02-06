Четверо «инвесторов» из Комсомольска-на-Амуре стали жертвами мошенников

Накануне интернет-мошенникам удалось обмануть сразу четверых жителей Комсомольска-на-Амуре. Все они попались на желании быстро и просто заработать, однако вместо этого лишились всех своих сбережений и остались с крупными кредитными долгами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Комсомольчане попались на рекламу онлайн-биржи, которая предлагала удвоить доход за счет небольших финансовых вложений. «Выгодными» условиями заинтересовалась 73-летняя пенсионерка. При это женщину не смутило, что только регистрация на этой бирже обошлась ей в 14 тысяч рублей.
— В течение шести месяцев под руководством мнимого аналитика пенсионерка проинвестировала на участие в биржевых сделках более 1 миллиона 900 тысяч рублей, оформленных в кредит, а также денежные средства, занятые у близких и знакомых. Когда женщина отказалась принимать дальнейшее участие, мошенники просто заблокировали ее, — прокомментировали в УМВД по Хабаровскому краю. На такую же схему попались еще трое жителей Комсомольска-на-Амуре. Суммарно ущерб составил 1,8 млн рублей.
Мошеннических схем и уловок много. Прежде, чем связаться с потенциальной жертвой, аферисты составляют ее тщательный цифровой портрет. При чем данные преступники берут легко — их предоставляют сами граждане.
— Большинство информации мошенники берут с сервисов и ресурсов, на которых российские пользователи самостоятельно оставляют различные конфиденциальные сведения о себе. Злоумышленники анализируют место работы потенциальной жертвы, текущее предполагаемое материальное положение, оценивают, на какую сумму человеку могут дать кредит и какими средствами он на данный момент располагает, — отметили специалисты управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Далее преступникам остается лишь выбрать подходящий сценарий обмана. Граждан в возрасте около 40 лет чаще всего «ловят» на желании быстро заработать и предлагают им поучаствовать в инвестиционном проекте. Более молодому населению сообщают о выигрыше супер-приза. В этих и многих других аферах человек лишается личных сбережений, а в дальнейшем вынужден выплачивать крупный кредит, который взял под давлением преступников.