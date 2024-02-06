Пермячка оказалась в огненной ловушке из-за непотушенной сигареты

К счастью, вовремя подоспели пожарные. Они проникли в помещение и вывели женщину с котёнком с помощью спасательного устройства на улицу. Из дома эвакуировались ещё 19 жильцов, в том числе, три ребёнка. Они сами вышли на улицу.