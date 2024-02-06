Пермячка оказалась в огненной ловушке из-за непотушенной сигареты

Жительница Прикамья оказалась в огненной ловушке из-за непотушенной сигареты, рассказали в МЧС по Пермскому краю.
Пожар в девятиэтажке в Краснокамске начался из-за неосторожности при курении. Как сообщили в МЧС, хозяйка квартиры уснула с непотушенной сигаретой. А когда проснулась, увидела, что квартира горит, но не смогла найти ключ от входной двери. Она оказалась в огненной ловушке.
К счастью, вовремя подоспели пожарные. Они проникли в помещение и вывели женщину с котёнком с помощью спасательного устройства на улицу. Из дома эвакуировались ещё 19 жильцов, в том числе, три ребёнка. Они сами вышли на улицу.
Огонь распространился на 2 квадратных метра. В тушении участвовали 9 человек.