В южноуральском городе грузовик протаранил остановку с пассажирами

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области, грузовая «Газель» вылетела с проезжей части на остановочный комплекс, где в тот момент стояли люди. На пути машины оказался 26-летний мужчина, который получил травмы. Известно, что врачи скорой оказывали ему медицинскую помощь непосредственно на месте аварии.