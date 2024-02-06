В южноуральском городе грузовик протаранил остановку с пассажирами

Как сообщили в Управлении Госавтоинспекции по Челябинской области, грузовая «Газель» вылетела с проезжей части на остановочный комплекс, где в тот момент стояли люди. На пути машины оказался 26-летний мужчина, который получил травмы. Известно, что врачи скорой оказывали ему медицинскую помощь непосредственно на месте аварии.
Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, 55-летний водитель «Газели» сначала проезжал дорогу на красный сигнал светофора и не справился с управлением. В результате машину занесло на остановку.
В областной Госавтоинспекции также добавили, что специалисты в настоящее время проверяют техническое состояние грузовика. При необходимости в ведомстве примут решение о привлечении к ответственности виновных лиц.