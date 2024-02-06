Житель Листвянки украл канаты с причала в новогоднюю ночь

Во время обыска у подозреваемого изъяли коробку с двумя прозрачными пакетами с коричневым веществом и двумя пластиковыми стаканчиками, а также металлическую и стеклянную трубки. Мужчина рассказал, что полицейские нашли наркотики, он изготовил их еще в сентябре 2023 года для личного потребления. По результатам экспертизы выяснилось, что изъятое средство — гашиш весом более 60 г. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по наркотической статье.