Ребенка ударило током на железной дороге Воронежской области

— В целях защиты прав несовершеннолетнего прокуратура обратилась в Советский районный суд Воронежа с исковым заявлением о взыскании морального вреда с СПАО «Ингосстрах» и ОАО «РЖД» в пользу несовершеннолетнего и его матери. Суд требования прокуратуры удовлетворил. В пользу ребенка и матери взыскана компенсация в размере 370 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе Лискинской транспортной прокуратуры.