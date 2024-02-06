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В Красноярском крае ФСБ ликвидировало крупную нарколабораторию

На месте изъято 3 тонны наркосодержащей жидкости, 1,5 килограмма N-метилэфедрона.
Источник: РИА "Новости"

В Красноярске ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что в регионе действует нарколаборатория, которую организовали двое мужчин. Они работали на интернет-магазин. Товар планировали сбывать бесконтактным способом.

«По месту расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, 3 тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ», — рассказали в пресс-службе.

Наркодельцов задержали при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Красноярскому краю.

Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По этому преступлению максимальное наказание — лишение свободы вплоть до пожизненного.

Ранее сообщалось о том, что в Ачинске Красноярского края задержали супругов, которые занимались распространением наркотиков.