В Красноярском крае ФСБ ликвидировало крупную нарколабораторию

В Красноярске ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что в регионе действует нарколаборатория, которую организовали двое мужчин. Они работали на интернет-магазин. Товар планировали сбывать бесконтактным способом.
«По месту расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство N-метилэфедрон общей массой около 1,5 кг, 3 тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и различные химические вещества, необходимые для синтезирования запрещенных веществ», — рассказали в пресс-службе.
Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. По этому преступлению максимальное наказание — лишение свободы вплоть до пожизненного.
Ранее сообщалось о том, что в Ачинске Красноярского края задержали супругов, которые занимались распространением наркотиков.