Тело пропавшего в начале января пенсионера нашли в Волгограде

В Советском районе Волгограда прохожие обнаружили мертвым 67-летнего пенсионера, поиски которого велись с начала 2024 года. Александр Хорохоркин ушел из дома 5 января в легкой куртке и летних мокасинах. Тогда поиски вели добровольцы ПСО «Сармат». Волонтеры указали, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.