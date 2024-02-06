Тело пропавшего в начале января пенсионера нашли в Волгограде

В Советском районе Волгограда прохожие обнаружили мертвым 67-летнего пенсионера, поиски которого велись с начала 2024 года. Александр Хорохоркин ушел из дома 5 января в легкой куртке и летних мокасинах. Тогда поиски вели добровольцы ПСО «Сармат». Волонтеры указали, что пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, несколько дней назад на улице Ярославской неподалеку от дома № 55 нашли тело мужчины. По предварительной информации, его личность установили.
Как уточнили в следственном комитете региона, следов насильственной смерти нет. Проводится судебно-медицинская экспертиза. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства гибели волгоградца.