Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ведомство выясняет, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области. Свалку обнаружил мужчина, который записал видео и распространил его в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На видео продемонстрированы сотни паллетов куриных яиц, почерневшие от времени.
Глава РЭО Денис Буцаев напомнил, что сброс отходов производства и потребления в водные объекты, в недра и на почву запрещен федеральным законом «Об охране окружающей среды».
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за несоблюдение требований при размещении отходов гражданам грозит штраф до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — до 50 тысяч, юридическим лицам — до 400 тысяч рублей. Также административная ответственность предусмотрена в случае причинения вреда почвам.
«Обязанность по ликвидации несанкционированных свалок возлагается на собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, а в случае установления конкретного лица, причинившего вред компонентам окружающей среды, — на такое лицо», — добавил Буцаев.