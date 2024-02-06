Виновнику свалки из яиц в Омской области грозит штраф до 400 тысяч рублей

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что ведомство выясняет, кто выкинул огромное количество куриных яиц на пустыре в Омской области. Свалку обнаружил мужчина, который записал видео и распространил его в соцсетях. Автор возмутился, что яйца, продававшиеся в магазинах по 200 рублей, просто выкинули. На видео продемонстрированы сотни паллетов куриных яиц, почерневшие от времени.