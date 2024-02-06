В Волгограде мужчина задушил сожительницу и спрятал тело в подвале

Его обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 24 апреля прошлого года фигурант дела поссорился со своей 24-летней девушкой. Местная жительница заявила, что хочет разорвать отношения. Обвиняемый разозлился, дождался, пока женщина уснула, и задушил ее.
Мужчина спрятал погибшую в одеяло, обмотал скотчем. Ночью он спустил труп в подвал. Тело находилось в одном из подъездов дома № 7 по улице Лодыгина. 31-летний волгоградец думал, что девушку не найдут.
Труп обнаружили только 11 июля. В квартире фигуранта дела нашли паспорт погибшей, во время допроса он сознался в содеянном.
Уголовное дело направят прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.