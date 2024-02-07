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В Киеве наблюдаются проблемы с водоснабжением и веерные отключения электричества

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Проблемы с водоснабжением, а также перебои с электричеством наблюдаются в Киеве.
Источник: Reuters

«В столице повреждены две высоковольтные линии. Часть потребителей на левом берегу без электроэнергии», — написал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

В свою очередь в украинской компании «ДТЭК» уточнили, что без электричества осталась часть жителей в Днепровском районе города.

Как отмечает агентство РБК-Украина, в Киеве на левом берегу прекращено водоснабжение.

Ранее в городе прогремели несколько взрывов. Была объявлена воздушная тревога.

Веерные отключения электричества

Очевидцы сообщили ТАСС, что в центральных районах столицы Украины наблюдаются веерные отключения электричества.

«В центральных районах веерно пропадает свет, [также пропала] вода, — сказали очевидцы. — Слышны взрывы».

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве, Харькове, Киеве, а также Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.