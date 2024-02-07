ЦБ составил типичный портрет жертв банковских аферистов

Эксперты Банка России составили портрет людей, пострадавших от действий кибермошенников. Для этого они провели опрос. Вопреки стереотипу, что это прежде всего пенсионеры, выяснилось следующее. Типичная жертва аферистов — женщина 25−44 лет со средним уровнем дохода, средним образованием, имеющая постоянную работу.
По данным статистики, в 2023 году в столкновении со злоумышленниками пострадал каждый десятый. Как правило, сумма потери была менее 20 тыс. руб.
Обычно пострадавшие сообщали мошенникам данные карты и коды из смс, либо сами переводили им деньги.
Из ответов респондентов следует, что самой распространенной формой обмана остается телефонное мошенничество (звонок и смс). При этом увеличилось число мошеннических случаев с использованием мессенджеров.
«Результаты опроса показывают: чем чаще люди сталкиваются с информацией по финансовой грамотности, тем выше шанс, что они вспомнят о принципах безопасного финансового поведения и дадут отпор мошенникам. Поэтому очень важно рассказывать близким, какие бывают уловки и как им противостоять», — советуют сотрудники банковской сферы.
МВД и Центробанк постоянно рассказывают о различных схемах обмана, которые используют аферисты. Например, как сообщал Башинформ, они убеждают людей в необходимости обмена пятитысячных купюр, или даже подделывают голоса родственников.