ЦБ составил типичный портрет жертв банковских аферистов

«Результаты опроса показывают: чем чаще люди сталкиваются с информацией по финансовой грамотности, тем выше шанс, что они вспомнят о принципах безопасного финансового поведения и дадут отпор мошенникам. Поэтому очень важно рассказывать близким, какие бывают уловки и как им противостоять», — советуют сотрудники банковской сферы.