В Ростовской области оштрафовали районную ЦРБ за рост смертности пациентов

Информацию об этом сообщили 7 февраля в региональном Росздравнадзоре.
Из-за роста показателя смертности с острым нарушением мозгового кровообращения и инфарктов в больнице организовали проверку. В учреждение обнаружили нарушение порядка оказания медицинской помощи и маршрутизации пациентов с инсультом и инсультом.
Мартыновским районным судом ГБУ РО ЦРБ был привлечен к административной ответственности по статье «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии)». Больница должна выплатить штраф — 75 тысяч рублей.