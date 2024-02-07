Аэропорт Актобе закрыт из-за ухудшения погодных условий

Аэропрт опубликовал актуальную информацию на 18:20 часов по местному времени по задержанным и отмененным рейсам.
Отменены следующие рейсы:
- Qazaq Air IQ399/395 Астана — Актобе — Атырау;
- SCAT DV727/728 Астана — Актобе — Астана;
- Qazaq Air IQ396/400 Атырау — Актобе — Астана.
- SCAT DV721/722 Астана — Актобе — Астана;
Задержаны следующие рейсы:
- FlyArystan КС7191/7192 Алматы — Актобе — Алматы;
- SCAT DV11/712 Алматы — Актобе — Алматы;
- FlyArystan КС7391/7392 Астана — Актобе — Астана;
- SCAT DV721/722 Астана — Актобе — Астана;
- FlyArystan КС7778/7777 Актау — Актобе — Актау.
- SCAT DV5263/5264 Шарм-эш-Шейх — Актобе — Шарм-эш-Шейх.
- Air Astana KC965/966 Астана — Актобе — Астана.
В пресс-службе также сообщили, что рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау.