Аэропорт Актобе закрыт из-за ухудшения погодных условий

Из-за ухудшения погодных условий, аэропорт Актобе закрыт на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 утра (время местное) 8 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.