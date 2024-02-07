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Аэропорт Актобе закрыт из-за ухудшения погодных условий

Из-за ухудшения погодных условий, аэропорт Актобе закрыт на взлет и посадку самолетов ориентировочно до 06:00 утра (время местное) 8 февраля, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.
Сейчас в Ричмонде: +7° 4 м/с 39% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: пресс-служба аэропорта Актобе

Аэропрт опубликовал актуальную информацию на 18:20 часов по местному времени по задержанным и отмененным рейсам.

Отменены следующие рейсы:

  • Qazaq Air IQ399/395 Астана — Актобе — Атырау;
  • SCAT DV727/728 Астана — Актобе — Астана;
  • Qazaq Air IQ396/400 Атырау — Актобе — Астана.
  • SCAT DV721/722 Астана — Актобе — Астана;

Задержаны следующие рейсы:

  • FlyArystan КС7191/7192 Алматы — Актобе — Алматы;
  • SCAT DV11/712 Алматы — Актобе — Алматы;
  • FlyArystan КС7391/7392 Астана — Актобе — Астана;
  • SCAT DV721/722 Астана — Актобе — Астана;
  • FlyArystan КС7778/7777 Актау — Актобе — Актау.
  • SCAT DV5263/5264 Шарм-эш-Шейх — Актобе — Шарм-эш-Шейх.
  • Air Astana KC965/966 Астана — Актобе — Астана.

В пресс-службе также сообщили, что рейс DV5263 авиакомпании SCAT, следовавший по маршруту Шарм-эш-Шейх — Актобе, совершил посадку на запасном аэродроме Атырау.